شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 28.. طلاق زيدان ومهرة وخوف الأخيرة على طفلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 28 طلاق مهرة (ياسمين عبد العزيز) وزيدان (ماجد المصري) رسميا، وبعد طلاقهما تعطيه المجوهرات الخاصة به ويقول لها إنها مجرد هدية ولكنها ترفض أخذها، ثم تقابل مهرة سحر (مها نصار) وتخبرها عن التوتر الذي بداخلها بسبب حسن وعدم معرفة جابر (أحمد العوضي) أنه ابنه، معبرة عن خوفها الشديد إذا علم أن يأخذ منها طفلها، لتنتهي أحداث الحلقة على ذلك.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.