أول ظهور إعلامي لأبناء هالة صدقي “التوأم” سام ومريم بعدما كبرا وصارا شابين.. الشبه بينهما سيذهلك! – صورة

كتب امير فتحي في الخميس 20 أبريل 2023 12:50 صباحاً - تحل الفنانة المصرية هالة صدقي وأبنائها في ضيافة برنامج «معكم منى الشاذلي» ثاني أيام عيد الفطر احتفالا بنجاحها الكبير التي حققته من خلال شخصية «الملكة صفصف» في مسلسل جعفر العمدة.

هالة صدقي مع منى الشاذلي

ظهرت الفنانة هالة صدقي فى برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة «سي بي سي»، متحدثة على كواليس مسلسل جعفر العمدة وعن كيفية تقديمها لشخصية الملكة صفصف والدة جعفر العمدة «محمد رمضان»

أبناء هالة صدقي

وظهر فى الفيديو أيضًا أبناء هالة صدقي التوأم (سام ومريم)، وأنهم سوف يكونون ضيوف برنامجها «معكم منى الشاذلي» الذي يعرض على قناة «سي بي سي»، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويعد هذا أول ظهور على شاشة التليفزيون لأبناء هالة صدقي، اللذان يبلغان من العمر 14 عاما، بعد غياب سنوات طويلة منذ عام 2019، أثناء ظهورهما معها في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إذ كانا يبلغان حينها، 10 سنوات، أي في الصف الرابع الإبتدائي.

هالة صدقي في جعفر العمدة

تقدم الفنانة هالة صدقي دور الأم «وصيفة» والدة جعفر العمدة الذي يجسده «محمد رمضان» التي تتمتع بخفة الظل والتلقائية وقوة الشخصية في نفس الوقت، وخاصة في المواقف الصعبة، حيث تستمد قوتها من زوجها الراحل، وترى أن ابنها امتداد له، وهو بمثابة نقطة ضعفها الوحيدة، غير أنها ترفض فكرة زواجه من 4 سيدات.

هالة صدقي تُثير ضجة عن مسلسل “جعفر العمدة”

وكانت الفنانة هالة صدقي قد أثارت جدلًا كبيرًا بعما قامت مؤخرًا بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، ومن ثم قامت بحذفه بعدها.

هالة صدقي ظهرت في الفيديو وهي تستعد لعمل مكياج شخصية صفصف والدة “جعفر العمدة” ضمن أحداث المسلسل.

وقالت الفنانة الكبيرة: “نداء من صفصف النهاردة يوم العيد منزلنا.. بطلوا توقعات.. بتتوقعوا.. وصفصف تشتغل.. بتتوقعوا وحاجات بتتغير.. أبوس إيدكم عايزة أعيد.. بلاش توقعات.. عجبكوا كده؟ وأنا اللي بدفع التمن.. كل سنة وأنتو طيبين.. تعبت”.

الجمهور توقع تغير النهاية بسبب تسريب ما سيحدث خاصة أن الأحداث في المسلسل تحمل مفاجأة جديدة مع نهاية كل حلقة.

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول شخصية «جعفر العمدة»، وهو متزوج بـ 3 سيدات، ومن الشخصيات الشهيرة ذات صيت عالي في السيدة زينب، يبحث عن ابنه المفقود منذ أكثر من 19 عامًا، ويتلقي بـ «عايدة» التي تجسدها الفنانة زينة، ويطلب منها الزواج لكنها ترفض.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل «جعفر العمدة» تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

هالة صدقي تتحدث عن شخصية ” الملكة صفصف”

تحدثت الفنانة هالة صدقى، عن تفاصيل شخصيتها “إنصاف” في مسلسل جعفر العمدة قائلة :” لم أقابل حماة تشبه “صفصف” تحديدًا، لكن عندي نماذج من هذه الشخصيات أراهم وقابلتهم في حياتي، وأخذت خليطًا من شخصيات في الواقع، فمثلًا والدتي رحمة الله عليها كانت عفوية جدًا ولا يهمها الشخص الذي أمامها أو الكلام الذي تقوله ولمن توجهه، وكان عندها قوة شخصية وفي الوقت نفسه الحنية، فأخذت من والدتي قوة الشخصية، وعندما تشعر بأنني بحاجة للحنان كانت تحوطني بالمشاعر، لكن كانت شخصيتها قوية ولا يفرق معها من يجلس أمامها بمعني أدق “ما في قلبها على لسانها”.

وأضافت الفنانة هالة صدقى، خلال حوارها مع القاهرة الإخبارية :”لدي أيضًا صديقة اعتبرها بمثابة الأخت لا تسيطر على لسانها، فكله عندها إرسال لا يوجد استقبال، وتقول كل ما يخطر على بالها حتى إن صفصف مؤدبة إلى حد ما عنها”.‏

ولفتت إلى أن ردود الأفعال حول نجاح شخصية إنصاف كانت أكبر من المتوقع، متابعة :”لقد انحصرت توقعاتي في أنها ستنجح فقط؛ أي سيكون نجاحًا لطيفًا، لكني وجدت استقبالا كبيرًا وحبًا من الجمهور لها، وكان محمد سامي الوحيد الذي توقع نجاح “صفصف”، وأتذكر جملته عندما قال لي: “أنت لست متخيلة صفصف هتعمل أيه”، وعندما سألته من مفاجأة العمل قال: “هالة صدقي مفاجأة المسلسل”، ومحمد سامي كتب الشخصية بعدما تحدث معي، وأخبرني بأنه تراوده أفكار عنها، ولن يجسدها سواى، ولن يكتبها لأحد غيرى”.

وتابعت أن محمد سامى هو المخرج الوحيد الذي أرى معه كل الممثلين في أفضل حالاتهم، وكان نفسي أعرف سر ذلك، والحقيقة أن له دورًا كبيرًا في أن يجعل كل أبطال المسلسل يتوهجون وتزداد نجوميتهم، ووجدت أنه يقدّر الموهبة ويخرج أفضل ما عند الممثلين، فهناك مخرجون يهتمون بالكادر وليس الممثل، وآخرين بالإضاءة وحركة التصوير، بينما محمد سامي يركز في كل تفاصيل العمل، ويحترم قدرات الفنان التمثيلية ومكانته ويوظّف كل الإمكانيات في الشخصية.

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