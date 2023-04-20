زينة تعلن إرتباطها بفنان مصري شهير غير أحمد عز.. لم تكن غلطة وكنا هنتجوز على سنة الله ورسوله!! من هو؟!

كتب امير فتحي في الخميس 20 أبريل 2023 12:50 صباحاً - أكدت الفنانة زينة، أن ارتباطها بالفنان تامر عبدالمنعم لم يكن غلطة، حيث إنهما أصدقاء وزوجته الحالية صديقتها، وهي تحبه وهو شخص جيد ومحترم.

وأوضحت “زينة”، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري“، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنهما تمت خطبتهما في مرحلة عمرية مبكرة، حيث إنها لم تكن قادرة على الاختيار في هذا التوقيت.

وتابعت: “تامر صديق وصاحب وأولاده أصحاب ولادي”، منوهة بأنها عند الارتباط به لم تكن تمثل وهو كان رافض للدخول في المجال الفني، بالإضافة إلى عائلتها.

ونوهت بأن الوسط الفني ليس به أي واسطة، متابعة: “في ناس مصممة تستخدم الواسطة طول الوقت”، منوهة إلى أن نهاد رمزي هي من ساندتها في بداية عملها بالمجال الفني

تامر عبد المنعم وزينة

زينة تكشف عن امكانية عودتها لـ أحمد عز

وخلال الحلقة، أكدت الفنانة زينة، إنها تحب أبو أولادها الفنان أحمد عز وأنها لا يصح أن تقول أنها تحب رجل غيره من أجل أبنائها.

الجدير بالذكر أن زينة اشارت إلى أن مشكلتها الأخيرة مع أحمد عز مشكلة شخصية وأصبحت أكبر وتتداول بشكل كبير لأنهما مشهوران والجمهور تدخل في المشكلة.

وأضافت زينة:”لكل واحد وواحدة بيتكلموا علينا أنا وأبو ولادي أحمد عز بقولهم أنتم مين؟ ملكوش دخل بيني وبين أبو ولادي، إحنا حرين ناكل بعض هنتصالح نقطع بعض فيه بينا ولاد ملكوش دعوة، هو راجل محترم وأنا ست محترمة ومحدش يتدخل في حياتنا”.

موقف زينة من الزواج

وأكدت:”انا مش كارهة الجواز ولا الرجالة، بس انا معنديش الرفاهية أني أحب وأخرج ومعنديش حاجة اديها لشخص لأني وقتي كله وحياتي منصبة علي عيالي وشغلي، اللى هيجي لا هياخد اهتمام ولا حب ولا وقت فحرام اظلم واحد معايا”.

حب زينة لـ أحمد عز

ولفتت:”جربت حظي في الخطوبة والجواز، أنا بحب ولادي وأكيد كنت بحب أبوهم ومقدرش اقول غير كده علشان ولادي مش هيسامحوني وعلشان خاطر ولادي اعمل أي حاجة في العالم بس هما يأمروا”.

زينة في رمضان 2023 بـ «مسلسل جعفر العمدة»

وتشارك الفنانة زينة في مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان والذي تخوض به السباق الرمضاني الجاري بشخصية “عايدة” االزوجه الرابعة لـ “جعفر” الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، وتجمعهما الأحداث في إطار من الدراما.

سبب مشاركة زينة في “جعفر العمدة”

قالت زينة، إن المنتج محمد السعدي، أقنعها بالمشاركة في مسلسل «جعفر العمدة»، مشيرة إلى أن المنتج اهتم بمشاركتها في العمل وأصر على الأمر وحاول معها كثيراً حتى توافق.

وأضافت أنها تحترم «السعدي» جداً؛ لأنه لم يقصر معها وتعامل معها بصورة راقية، لافتة إلى أنها كانت تحكي له ما يشعرها بالضيق.

وتوجهت بالشكر إلى منتج العمل، قائلة: «شخص منتهى الاحترام والاحتراف والأدب والذوق وكل حاجة حلوة، أقول له شكراً ويارب نكون كلنا عند حسن ظنك».

وروت أن المخرج محمد سامي، طلب منها الاعتذار عن المشاركة في العمل؛ حتى لا تقدم دوراً ليست مقتنعة به، خاصة بعد النجاح الذي حققته في مسلسل «الليلة واللي فيها».

وأكملت: «قال لي: (اعتذري ومتعمليش حاجة مش مقتنعة بيها، أنا شايف إن مكانتك أكبر من كده، بقول لك اعتذري وأنا في ضهرك ومش هزعل خالص)، كان عاوزني أعتذر بأي شكل؛ لأنه عارف إني مترددة ومكنش حابب ده».

ولفتت إلى أنها أصرت على المشاركة في العمل؛ احترامًا للمنتج ورغبتها في التعاون مع الشركة المتحدة للمرة الأولى، نافية ما تردد حول وجود مشكلات بينها وبين “سامي”، دفعتها للغياب عن حضور السحور الذي نظمته الشركة لنجوم أعمالها.

وذكرت أنها كانت في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، معقبة: «ينفع أبقى في العمرة وفي نفس الوقت أبقى في السحور؟ أنا لو عفريت مش هعمل كده، معقولة هروح عمرة عشان أهرب من سحور!».

وأوضحت أن السحور كان مخصصاً لنجوم المسلسلات التي تنتجها «المتحدة» وليس لـ«جعفر العمدة» فقط، مؤكدة أنها لم تكن لتحضر السحور حتى لو كانت موجودة في مصر.

وأشارت إلى أنها لن تتعاون مع «سامي» مرة أخرى، رغم أنها وصفته بـ«المخرج الشاطر»، مختتمة: «مفيش نقطة خلاف مع محمد سامي، أنا اشتغلت معاه أولاني وعاوزة أتعاون مع مخرجين آخرين».

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