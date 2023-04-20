شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: هدف مسلسل تحت الوصاية تعديل القانون والنظر فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم دياب ضيفا على تليفزيون السابع مع على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث من خلال اللقاء عن مشاركته فى مسلسل "تحت الوصاية".

وقال دياب: "شخصية صالح فى مسلسل تحت الوصاية هو ليس شرير ولكن أفعاله شريرة حصل حدث كبير كان بيحط أحلام و أمل عليها وراحت منه المركب اللى بيشتغل عليها و بيسترزق منها وصحى من النوم لقى مرات اخوه واخده المركب هى شايفه انه حقها تاخده و هو شايف ان المركب من حقه".

وتابع:"الفكرة الأعمق قانون المجلس الحسبى الوصاية ده أهم حاجه بنقاشها فى المسلسل تبعات القانون و حجم الأذى اللى بيحصل على الأطفال بسبب القانون وأنه محتاج يتعدل و التركيبة الاجتماعية بتاعتنا اتغيرت والكل بيتغير واحنا لسه بنحتكم لمثل هذه القوانين اللى محتاجه نظر فى تعديلها و نتكلم فيها هو ده قيمة العمل و الفن فى الحاجات اللى دى كده".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.