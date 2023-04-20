شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أداور إبراهيم يسري فى ذكرى ميلاده ووفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس 20 أبريل ذكرى ميلاد ووفاة الفنان إبراهيم يسرى الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1950، وأيضا رحل عن عالمنا في اليوم نفسه عام 2015 أثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

حصل إبراهيم يسري على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية 1975، وانضم إلى مسرح الطليعة، ثم اتجه إلى التليفزيون في بداية الثمانينيات من القرن الماضي.

شارك إبراهيم يسرى في العديد من المسلسلات خلال فترة الثمانينيات منها "أهلاً بالسكان"، و"الشهد والدموع" مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ والمؤلف أسامة أنور عكاشة مجسدا فيه واحدا من أبرز أدواره التليفزيونية.

شارك أبراهيم يسري في العديد من الأعمال التي تعد من أبرز المسلسلات التليفزيونية في مصر والوطن العربي، منها "ليالي الحلمية"، "ضمير أبلة حكمت"، "عصفور النار"، "رحلة السيد أبو العلا البشري"، و"المال والبنون" بجزئيه الأول والثاني والذى جسد فيه أشهر أدواره "فهمى فراويلة"، الابن المغلوب على أمره والذي يدخل في حالة اكتئاب بعد وفاة زوجته، كما تألق في دور "صلاح" بمسلسل "هوانم جاردن سيتي".

فيلم الإرهابي

وفي السينما جسد إبراهيم يسري العديد من الأدوار البارزة ومنها دوره الشهير (أسامة سيد خليفة) في الفيلم الكوميدي "فيلم ثقافي" مجسدا دور شاب فقد الأمل في عيش حياة طبيعية، كما أن من أبرز أعماله تجسيد دور "محسن عبد المنعم" في فيلم "الإرهابي" رفقة النجم عادل إمام.

كما تألق في شخصية الطبيب الانتهازي بمسلسل "أوبرا عايدة" عام 2000 مع حنان ترك ويحيي الفخراني، أما أدواره الدينية فأبرزها لإمام الشافعي في مسلسل “"عصر الأئمة" ودوره في مسلسل عن الإمام "الليث بن سعد" ‫و"الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان".