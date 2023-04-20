مسحت سما المصري و صافيناز .. فلاحة مصرية دلوعة تفعل المحظور وتتحدى أشهر راقصة بوصلة رقص جننت الشباب من غرفة نومها

فنون - ياسمين التهامي - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لربة منزل ترقص بطريقة غريبة عن المعتاد

وفي المقطع الذي تداوله ناشطون على تويتر ، ترقص ربة منزل رقصة شعبية بطريقة مثيرة نالت إعجاب المشاهدين.أثار مقطع فيديو آخر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقص عروس في حفل زفاف مصري.

ظهرت العروس وهي ترقص على خشبة المسرح ، والتي بدت لها ولعريسها صغار السن ، لكن العريس تركها ترقص وحدها حتى يتمكن من الرقص مع الراقصة التي كانت تقف على حافة المسرح.

على الجانب الآخر من المسرح كان هناك زوجان آخران من العرسان يبدوان وكأنهما مندمجان للغاية مع الأغاني ، والموسيقى الشعبية التي كانت تضرب بقوة من مكبرات الصوت.