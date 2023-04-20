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شيرين رضا وبيومي فؤاد.. صناع "مغامرات كوكو" من العرض الخاص للفيلم (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - احتفل مساء أمس، الأربعاء، صُناع فيلم "مغامرات كوكو" بالعرض الخاص للفيلم بإحدى سينمات السادس من أكتوبر.

 

 

حضر العرض الخاص للفيلم كل من النجوم بيومى فؤاد؛ شيرين رضا؛ اوس اوس؛

إيهاب فهمى؛ نانسى صلاح؛ عمرو عبد العزيز؛ محمد محمود عبد العزيز؛ ابو ليلة؛ كريم سرور؛ باهر النويهى؛ زينة منصور؛ المخرج إسماعيل فاروق؛ المنتج عمرو طنطاوى؛ مصمم الاكشن عصام الوريث؛ المصور شريف قمر.

 

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"مغامرات كوكو" بطولة النجم بيومى فؤاد؛ خالد الصاوى؛ شيرين رضا؛ اوس اوس؛

إيهاب فهمى؛ نانسى صلاح؛ عمرو عبد العزيز؛ طاهر ابو ليلة؛ وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حمدى المرغنى؛ وشيماء سيف؛ وحسن عبد الفتاح؛ اوتاكا؛  زينه منصور؛ النجمة اللبنانية دانا حلبي.

محمد عبد العزيز وإيهاب فهميصناع فيلم مغامرات كوكو

 

الفيلم من تأليف ايهاب الناصر؛  إنتاج عمرو طنطاوى، ومن إخراج إسماعيل فاروق؛ وهو ضمن عدد من الأفلام المعروضة في السينمات بموسم عيد الفطر .

صناع فيلم مغامرات كوكوصناع فيلم مغامرات كوكوصناع فيلم مغامرات كوكوصناع فيلم مغامرات كوكوصناع فيلم مغامرات كوكوصناع فيلم مغامرات كوكوصناع فيلم مغامرات كوكوصناع فيلم مغامرات كوكو

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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