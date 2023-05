شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى كوينتين تارانتينو: أحمل مسدس للحماية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى كوينتين تارانتينو عن رأيه في الجدل الدائر حول قوانين الأسلحة في الولايات المتحدة، قائلاً إنه يمتلك سلاحًا "للحماية"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعد الموجة الأخيرة من عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة، بدأت الدعوات مرة أخرى لإتاحة حمل الأسلحة، وردا على سؤال حول رأيه في الموضوع، أكد تارانتينو إن هناك "جانبان دائمًا" للنقاش، مضيفًا: "نحن بالتأكيد لا نحتاج إلى العديد من الأسلحة الآلية الموجودة، ويجب أن تكون هناك قوانين أفضل. لكن لدي مسدس في المنزل".

وعندما طُلب منه توضيح لماذا يمتلك سلاحًا، أكد تارانتينو قائلا: "نعم ، للحماية".

وكان قد كشف المخرج تارانتينو الذى يعتبر واحد من أهم المخرجين بالسينما العالمية عن سر تسمية ابنه الذى يبلغ من العمر 16 شهراً باسم "ليو"، وعلاقة ذلك بالممثل العالمى ليوناردو دى كابريو الذى شهدت مسيرته الفنية فيلمان من بطولته آخرها العام الماضى من خلال فيلم Once Upon a Time in Hollywood الذى شارك ليو ببطولته مع براد بيت.

تارنتينو أكد خلال حواره مع المذيع جيمي كيميل ببرنامج الأخير أنهم لم يكن ببالهم الممثل ليوناردو دى كابريو عندما أطلق على ابنه اسم "ليو"، وأضاف أن الأمر برمته لم يكن فى ذهنهم، وإنما سبب التسمية استوحوه من اسم جد زوجته".