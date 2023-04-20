شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز: اللهجة السيناوى صعبة وحاولت إتقانها بنسبة تصل لـ90%.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متمكن متميز من أدواته بارع فى تجسيد شخصياته، نجح فى رسم ملامح وأبعاد لكل دور، ما جعله مميزا يهتم بتفاصيل أى شخصية يقدمها، ويظهر ذلك فى الأعمال المشارك فيها فى شهر رمضان، وليد فواز قدم فى دراما رمضان هذا العام 2023 شخصيتين فى مسلسلين الأول هو (الكتيبة 101)، والذى يجسد فيه شخصية أبو أسامة، والثانى هو دور المطلب بن عبد الله فى مسلسل (رسالة الإمام)، وفى العملين يمتلك قدرة على التعبير المتقن لكل شخصية والإحساس الصادق المفعم بالمشاعر.

حل النجم وليد فواز ضيفا على تليفزيون السابع مع على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث عن نجاح مسلسل "الكتيبة 101" والذى تصدر التريند منذ بداية عرض حلقاته بجانب مسلسل رسالة الإمام، وقال إن رسالة الإمام مسلسل تاريخى، حيث تناول أكثر من خط درامى، فسلط العمل الضوء على الحياة الاجتماعية فى مصر أيام الإمام الشافعى، كما تحدث عن دوره الناجح فى مسلسل "الكتيبة 101" وإتقانه اللهجة السيناوية، وتحدث عن الإمكانيات الضخمة التى وفرتها الشركة المتحدة للعمل الذى خرج بصورة مشرفة.

وقال وليد فواز: "فى مسلسل الكتيبة 101 أبو أسامة المصرى شخصية صعبة جدا واللهجة السيناوى أصعب، والقائمون على المشروع وفروا مصححين للهجة عشان تكون أقرب للحقيقة، ومهما اجتهدت لن تصل للطلاقة فى اللهجة بطريقة السيناوية، لكن وصلت فى إتقان اللهجة لـ90% وده بشهادة الجميع، ومن خلال التصوير قابلت رجال الظل، الجمهور ميعرفش مين دول عملوا بطولات كبيرة جدا وده اللى خلانى أعمل المسلسل، وأبو أسامة فى الحقيقة أشر من اللى أنا قدمته والجرعة اللى كانت متقدمة فى مسلسل الكتيبة 101 متجيش واحد على ألف من اللى كان بيحصل بجد فى حق جنودنا وأبطالنا وتجاه الشعب السيناوى، لذلك أنا سعيد جدا بتلك التجربة وشرف كبير أنى اشتغل فى حاجة زى كده".

وتابع وليد فواز: "من أهم الأعمال اللى فرحان بيها السنة دى 2023 الكتيبة 101 وأنا لم أحمل سلاحا وما وقفتش على الجبهة زى الأبطال لكن بموهبتى وفنى اللى ربنا أنعم به عليا أحاول إنى أخدم بلدى بالشكل ده وده اللى أقدر عليه دلوقتى وفى أى وقت هعتبر نفسى زى الجندى لو أطلبت فى أى عمل زى طبيعة حربية أو عسكرية أو يوعى الناس وذى طابع تنورى أنا تحت أمر البلد".

أما عن مسلسل رسالة الأمام الشافعى، قال وليد فواز: "أنا ما فكرتش أصلا لأسباب كتير أوى أنا اللى رشحنى لمسلسل رسالة الإمام تامر محسن، وهو اللى قدمنى بشكل واضح للناس من خلال مسلسل بدون ذكر أسماء وتأليف الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، ولما تامر كلمنى قالى إحنا عندنا مشروع والمخرج ليث حجو، وأنا كمان من زمان كنت عاوز أشتغل مع ليث حجو ومن بطولة النجم خالد النبوى واشتغلت معاه قبل كده والشغل معاه متعة كل العناصر مكتملة والمسلسل فرصة لا تعوض، بتبقى صعبة ومتعبة لكنها فيها متعة".

وتابع "قريت شوية حول شخصية المطلب بن عبد الله اللى بقدمها فى المسلسل ودى شخصية حقيقية كان والى مصر سنة ونصف أو سنتين، وكان عنده تقلبات فى حياته، وحاولت أرسم الشخصية من خيالى زى الرسام، بالإضافة إلى إرشادات ليث حجو ومحمد هشام عبيه وشغلى فى المسرح كتير وصلنى إزاى أرسم بسهولة الشخصية".