شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى أعضاء فريق bts يبدأ الخدمة العسكرية فى كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ جايهوب، عضو فرقة البوب ​​الكورية BTS، خدمته العسكرية الإلزامية فى كوريا الجنوبية وهو ثانى عضو فى المجموعة يقوم بذلك، وحسب ما نشرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية أن المغنى ظل بعيدًا عن الأضواء عندما دخلت شاحنة تقله مكان حفل تجنيده العسكرى فى مدينة وونجو، التى تبعد نحو 87 كيلو مترًا عن مدينة سيول.



رسالة جايهوب

توجَه جايهوب عبر حسابه فى "إنستجرام" للإعلان عن الأخبار عبر مشاركة صورتين الأولى لملاحظة مكتوبة بخط يده باللغة الكورية، جاء فيها: "سأعود بصحة جيدة !!"، والأخرى لتسريحة شعره الجديدة.

ويعتبر جايهوب، 29 عامًا، ثانى عضو فى الفرقة العالمية الذى يتم تجنيده بعد "جين" الذى يكبره سنًّا،، والذى انضم إلى الجيش فى ديسمبر.

انتشار أول صورة لنجم فرقة BTS بالبدلة العسكرية

بدأ المغنى العالمى جين، خدمته العسكرية بالجيش الكورى، حيث انتشرت صورة له فى المعسكر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وشارك الحساب الرسمى للقاعدة العسكرية، المختص بأخبار الكوريين فى الجيش، الصورة الرسمية الأولى لـ جين، واسمه الحقيقى كيم سوكجين، حيث يظهر مبتسمًا للكاميرا بقصة شعره الجديدة مرتديًا الزى العسكرى وخلفه علم كوريا الجنوبية، بينما علقت بطاقة هويته على زيه الرسمي، حسبما ذكر موقع hindustantimes.