شكرا لقرائتكم خبر عن هل تجمع علاقة حب بين ليونارديو وحبيبة بردلى كوبر وام ابنته؟ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد المصورون النجم العالمى ليوناردو دى كابريو برفقة عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك حبيبة النجم العالمى بردلى كوبر السابقة ووالدة ابنته الوحيدة فى مهرجان "كوتشيلا" الشهير للموسيقى الشعبية، ما أثار شائعة مواعدته حسناء تجاوز عمرها الـ25.

ونشر موقع "tmz" مجموعة صور توثق لحظات جمعت دي كابريو، البالغ من العمر 48 عامًا، وشايك البالغة من العمر 37 عامًا، خلال تواجدهما في حفل "نيون كرنفال" بحضور النجوم، وذلك بمدينة "إنديو" في ولاية كاليفورنيا.

وشوهدت شايك وصديقتها ترقصان مع دي كابريو، وأشارت بعض التقارير إلى أن العلاقة التي تجمع دي كابريو وشايك علاقة صداقة منذ فترة طويلة، كما أنهما كانا جزءًا من مجموعة من النجوم الذين حضروا المهرجان سويا.



ليو وبرفقة ايرينا

ليوناردو دى كابريو ينفى شائعات دخوله علاقة عاطفية مع مايا جاما

وعلى جانب آخر نفى النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، شائعات دخوله فى علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء البريطانية مايا جاما، بعد انتشار أخبار تربط بين الثنائي مرة أخرى.

رد نجم هوليوود، البالغ من العمر 48 عامًا، على مزاعم أنه كان يرى مضيفة Love Island ، البالغة من العمر 28 عامًا، حيث يوجد بينهما أصدقاء مشتركين، ونفى سلسلة الشائعات الجديدة بعد أن قال مصدر لصحيفة The Sun إن ليو الذى كان على صلة مؤخرًا بجيجي حديد، على اتصال منتظم مع مايا وهناك سلسلة من المواعيد بينهما.



الثنائي في حفل كوتشيلا

وقال المصدر: "لقد خرج كلاهما مؤخرًا من علاقات طويلة الأمد، لذا لم يندفع أى منهما إلى أى شىء، إنهما يستمتعان ويريان كيف ستسير الأمور"، فيما يقال إن الثنائي قضيا وقتًا في نيويورك الشهر الماضى، حيث كانا يعملان، كما تم تصويرهما وهما يغادران نادى لو بياف فى باريس الشهر الماضي مع أصدقائهما.