شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز عن John Wick: Chapter 4: أصعب دور فى حياتى المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجزء الرابع من فيلم John Wick: Chapter 4 من أن يحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الجمهور والنقاد، خاصة أن الفيلم يمتد قرابة الـ3 ساعات، لكنهم اعتبروها ميزة إيجابية حيث طغت أجواء الأكشن والإثارة على مدته الطويلة، كما أن مواجهة بطله الممثل العالمى كيانو ريفز مع دونى يين كانت رائعة، واستحقت ترقب الجمهور لها، حيث وجدت متابعة واهتمامًا جماهيرًا كبيرًا، على الرغم من أنه من أفلام السلاسل التى عادة ما يضعف الاهتمام بها مع توالى أجزائها.



John Wick: Chapter 4

وأكد الممثل العالمى كيانو ريفز بطل فيلم John Wick: Chapter 4، فى بيان، أن هناك مشهدين ضمن الأحداث كانا الأصعب خلال التصوير، أحدهما كان مشهد قام بتصويره فى مطاردة بالقرب من قوس النصر فى العاصمة الفرنسية باريس، والمشهد الثانى كان خلال مطاردة على ظهر حصان ظهرت ضمن الإعلان الترويجى الجديد للفيلم وسط الصحراء، مشيرا إلى أنه أمضى 3 أشهر فى التدريبات على مشاهد الأكشن، حيث صرح ريفز قائلًا: "إنه أصعب دور جسدته فى حياتى المهنية" وتطرق إلى التفانى الذى يتطلبه الدور، وتحديدًا ساعات التدريب التى كان عليه خوضها لصقل مهاراته والارتقاء بالأكشن إلى المستوى التالى".



John Wick: Chapter 4



John Wick: Chapter 4

وقال منسق الحركات القتالية جيريمى ماريناس عن هذا المشهد: "إنه يقدم ما تريدونه تريدون 100 رجل يسقطون على الدرج وتريدون منى أن أجعل كل رد فعل مختلفًا، بالطبع تريدون ذلك، كان الأمر كما لو كنا فى مجرد يوم آخر من العمل، ونعلم جميعًا مدى صعوبة صعود السلالم بحد ذاته عندما لا نريد ذلك، ولكن فقط التفكير فى مدى قدرة كيانو، وليس جون ويك، تمكن كيانو من التصويب لأعلى أثناء صعود السلام من الصعب بحد ذاته أن تكون قناصًا على أرض مستوية".



John Wick: Chapter 4

وأكد المخرج تشاد ستاهلسكى حول تصوير مشهد السلالم أن "تلك النظرة التى يعطيها جون ويك عندما ينظر إلى ساعته وينظر فعليًا إلى الدرج، أعتقد أن عندها 50% جون ويك و50% كيانو ريفز"، وأشار إلى أن مرونة جون ويك هي جانب مهم في شخصيته، مضيفًا: "عليك أن تعاني، هذا هو الشيء الممتع حول جون ويك، إنه يعاني، ويستمر بالمضي قدمًا".