شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن لـ"أنا والقناع": الفن ليس رسالة ولكن ترفيه.. ولا أكره محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عباس أبو الحسن :"مثلت بالصدفة البحتة وبعد فيلم مافيا لم أتوقع أن يعلم دور الجزار في فيلم المافيا مع الجمهور بشكل كبير وهذا جعلنى أتوقف عن التمثيل لفترة كبيرة وظللت بعد فيلم المافيا وعمارة يعقوبيان 6 سنوات لا أمثل .

وأضاف الفنان عباس أبو الحسن، خلال برنامج أنا والقناع، المذاع على قناة الحياة، :"تزوجت مرتين وفى المرتين لم أتزوج لأسباب صحيحة وهو أكبر خطأ في الدنيا، فتزوجت المرة الأولى لأن البنت كانت هائلة وطيبة للغاية وأميرة للغاية وأنا جئت من عائلة كلها نسويين وسيدات قوية فبحثت عن شخصية عكس ما تربيت معهم، ولكن في النهاية رأيت أن المرأة القوية أي أفضل فرصة تستطيع أن تعمر معها فهى الصديق ".

وتابع الفنان عباس أبو الحسن :"الفن ليس رسالة والفنان ليس صاحب رسالة، فالرسالة أسهل طريق لها أن يكتب مقالة فالدراما والسينما عملية ترفيهية في القمام الأول، ولا أكره محمد رمضان".

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ورضوى الشربيني، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.