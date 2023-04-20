شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم دراما رمضان فى لقاءات على تليفزيون الخليج 365 فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل "تليفزيون الخليج 365" مع جمهوره من مصر ومن كافة أنحاء العالم بـ عيد الفطر المبارك، بلقاءات مع عدد من نجوم الفن الذين تألقوا بأعمالهم الدرامية خلال شهر رمضان المنقضى.

حيث تحل الفنانة الشابة غادة طلعت ضيفة مع الزميلة سارة إسماعيل اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء، وتتحدث خلال اللقاء عن دورها في مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم.

ويحل الفنان مصطفى خاطر ضيفاً في لقاء مع الزميل الصحفي بهاء نبيل، ويتحدث خلال اللقاء عن كواليس مسلسل كشفت مستعجل أحد أعمال منصة Watch it الأصلية، كما يتطرق للحديث عن ذكريات العيد في طفولته، وسيعرض اللقاء يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحل الفنان أحمد عبد الحميد ضيفاً مع الكاتب الصحفى على الكشوطى رئيس قسم الفن الجمعة أول أيام عيد الفطر في تمام الساعة العاشرة مساء للحديث عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكي.

ويحل الفنان محمد محمود عبد العزيز ضيفاً في لقاء مع الزميل الصحفية شيماء منصور السبت ثانى أيام عيد الفطر في تمام الساعة الثامنة مساء للحديث عن دوره في مسلسل "حضرة العمدة"، كما يحل الفنان تامر شلتوت ضيفاً مع الكاتب الصحفى على الكشوطى رئيس قسم الفن بنفس اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويحل الفنان محمد سليمان عبد المالك ضيفأ في لقاء مع الزميل محمد أبو ليلة، يوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للحديث عن دوره فى مسلسل "مذكرات زوج".