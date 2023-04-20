شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى الحلقة 29.. هجرس يتعلم نطق حرف الـ"ج”حتى يصبح نسخة من سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة و العشرون، من مسلسل الكبير أوى 7، بتعلم هجرس نطق حرف "ج" حتى يصبح نسخة من محمد سلام، وقال:" جدى وائل جابلى جرار جديد من جرجا، ايه ده انا طيرت حرف ال د، مش مهم".

كما قبض الكبير على سلام فى المزاريطة ليسأله عن أموال البيتش باجى والمقدرة بـ 20 ألف جنية ولكنه ضحك عليه وأبلغه أنه فقد الذاكرة، ولكن الكبير بدأ أن يشك فيه بسبب طريقة كلامه، وهدده اذا حاول الهروب مرة أخرى سوف يقبض عليه.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.