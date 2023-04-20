شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 29 .. صدمة جعفر وشوقي وكارم من قتل دلال بلال شامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة قتل دلال بلال شامة أمام شقيقيها شوقي وكارم، واعترفت انها وراء كل ما حدث لزوجها جعفر العمدة.

وقالت دلال:" يالا ندفنه وجعفر مش هيعرف حاجة هيفضل يدور على ابنه طول عمره، وأنا استحملت كتير عشت مع شخص قتل اخويا، استحملت شخص اتجوز عليا ناس اغبية، واستحملت حاجات كتير اوي"، وسمع كل ذلك محمد رمضان من خلال كاميرا مراقبة وضعها في مكان بلال شامة .

وشهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة، قتل دلال "إيمان العاصي" بلال شامة بالسكين، وذلك أمام شقيقيها شوقي وكارم، وذلك بعدما ذهبت إلى بلال شامة في محبسه بمزرعة جعفر العمدة، واعترفت أمامهم بأنها وراء كل ما حدث لابن جعفر العمدة .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت.