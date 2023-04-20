شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 29.. صدمة حسام من مايان السيد بعد قرار عودتها لكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث اجتمت سماح - مايان السيد مع الضابط حسام - أحمد عبد الوهاب، وتحدثا بشأن عودتها لكندا، وأكدت له أنها اتخذت قرارا مع عائلتها للعودة إلى كندا مرة أخرى، وفوجئ حسام بذلك القرار، خصوصا أن حسام يكن الإعجاب لسماح وكان يرغب فى الزواج منها، ولكن قرار رجوعها إلى الخارج جعله فى صدمة كبيرة .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.