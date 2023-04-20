شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 29.. شوف جدعنة وشهامة المصريين مع سامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث قررت الدكتورة سميحة -يسرا العودة مع ابنائها لكندا مرة أخرى، بعدما عدة شهور فى مصر واحداث مختلفة، وأثناء حديثها بوجود حسام وفوقية وأكرم، قال سامح - آدم الشرقاوى إنه كوّن أصدقاء حقيقيين فى مصر، وانه رأى الجدعنة من أصدقائه المصريين حتى وصل الأمر إنهم اشتروا له لاب توب هدية، رغم الظروف المادية التى يعانون منها.. مما يدل على جدعنة وشهامة المصريين.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.