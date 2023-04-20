جعفر العمدة الحلقة 29.. وداد تطلب السماح من سيد.. وشوقى يضربها فى الحارة

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة قيام وداد جوري بكر بطلب السماح من سيد، أحمد فهيم، حيث قامت بطرق بابه لكنه رفض فتح الباب لها، فيما رفض نعيم عصام السقا ووالده قبول وداد مرة أخرى حيث قال لها نعيم "انا اختي ماتت".وذهبت وداد لشوقي منذر رياحنة في الحارة لتقول له إنه السبب في كل ما حدث لها إلا أنه نهرها وضربها وطردها بعيدا عنه.

فيما شهدت الحلقة قيام صفصف هالة صدقي بالنصب على وداد جوري بكر ، لتستعيد منها ملايين ابنها سيد - احمد فهيم بعدما اتفقت مع شاب على النصب عليها لإعادة حق ابنها سيد.

وشهدت الحلقة عودة عبد الجواد احمد داش لحضن ثريا مي كساب، حيث كشف جعفر العمدة لها أن سيف هو ابنها.

وقامت عايدة زينة بإعادة أموال جعفر العمدة التي منحها لها لتخرج والدها من السجن.

وشهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة، قتل دلال "إيمان العاصي" بلال شامة بالسكين، وذلك أمام شقيقها شوقي وكارم، وذلك بعدما ذهبت إلى بلال شامة في محبسه بمزرعة جعفر العمدة، واعترفت أمامهم بأنها وراء كل ما حدث لابن جعفر العمدة .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت.