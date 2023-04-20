شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 29 .. هجرس يطرد محمد سلام من فيلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل هجرس محل محمد سلام فى الأفلام وتصدر الإيرادات خلال أحداث الحلقة التاسعة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 7، كما عرض على أحمد مكى أن يشاركه فى مسلسل جديد تدور أحداثه فى المزاريطة، وظل محمد سلام فى المزاريطة لمده شهرين يخدم عند الكبير بسبب أموال البيتش باجى وعدم دفعه 20 ألف جنيه، و دخل سلام فى نوبة غضب شديدة بعد مشاهدته لهجرس فى برنامج تلفزيونى.

ووصل محمد سلام لفيلته و حاول طرد هجرس منها لكن هجرس رفض وطلب من البودى جارد طرده ورفض أن يعود للمزاريطة و حياته من قبل.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة.