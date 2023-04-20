مواعيد عرض "1000 حمد الله على السلامة" والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الجمهور يوميًا عن مواعيد عرض مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" بطولة النجمة يسرا، والقنوات الناقلة، وتستعرضهم الوفد فى السطور التالية:

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مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يعرض المسلسل حصريا على قنوات cbc، في تمام الساعة 4:30 عصرا، فيما يعاد 11:00 مساء، ويعاد 6:15 صباحا 9:45 صباحا.

قصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

وينتمي العمل الي نوعية الكوميدي، وتدور أحداثه حول شخصية أستاذة جامعية عائدة إلى مصر مع أبنائها من الغربة بعد وصية من

زوجها بأنهم سيحصلون على ميراثهم، ومنذ اللحظة الأولى لوصولهم يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يذكر أن مسلسل "١٠٠٠ حمدالله ع السلامة " اجتماعي كوميدي، بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبة، أوتاكا، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

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