شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقين تكرم مى كساب بعد نجاحها فى مسلسل "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا يهنئ فيه عضوة النقابة الفنانة مى كساب على أدائها في مسلسل "جعفر العمدة"، والذى وصفه بالمبهر.

وجاء فى البيان: "أتقدم أنا مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية. وكيل اتحاد النقابات الفنية ونيابة عن جموع موسيقيى مصر بخالص التهنئة والمباركة للزميلة الفنانة الكبيرة (مي كساب) عضو نقابة المهن الموسيقية على أدائها المُبهر خلال العمل الدرامي (جعفر العمدة)، كما أتقدم لأسرة المسلسل بأكمله بخالص التهنئة على النجاح غير المسبوق".

وأضاف البيان: "تأتي هذه التهنئة إيماناً مني بدور القوي الناعمة المصرية في تحريك مشاعر الشعوب ودعماً واجباً وملزماً مني كمسئول أقدر معنى عبارة رفع الروح المعنوية وأهميتها لكل زميل يقدم ما يُشرف مهنته وشخصه وفنه، كما أعلن عن تكريم الفنانة (مي كساب) داخل نقابتها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.