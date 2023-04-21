شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14.. سيد يتعاون مع صالح لإذاء حنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر صالح (دياب) خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14 في مطاردة حنان (منى زكي) وتحاول هي والبحرية من الهرب منه للذهاب للاصطياد، وبالفعل تنجح في تغفيله بمساعدة الريس تهامي، باستخدام المراكب الخاصة به، وتنجح حنان في الهرب منه، وتتمكن من اصطياد مجموعة كبيرة من الجمبري الفراولة، كما يتعاون سيد (محمد عبد العظيم) مع صالح لإذاء حنان.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.