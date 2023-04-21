شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 29.. صفاء تخبر جابر أن حسن ابنه من مهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب صفاء (انتصار) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 29، لمقابلة جابر (أحمد العوضي)، وتخبره أن مهرة (ياسمين عبد العزيز) كان حاملا منه عند دخوله إلى السجن، وأن الطفل حسن ابنه وليس ابن زيدان، ليُصدم جابر فيما سمعه، خاصة بعد أن أخبرته أن مهرة تخجل منه ومن سجنه لذلك سمت الطفل باسم زيدان.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



