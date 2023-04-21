شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر ضيف تليفزيون الخليج 365 في عيد الفطر مع بهاء نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم مصطفى خاطر، ضيفاً على "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل الصحفي بهاء نبيل، أول أيام عيد الفطر المبارك، ويتحدث مصطفى خاطر عن آخر أعماله التي طرحت في شهر رمضان كما يكشف عن أعماله الفنية المقبلة.

ويتحدث الفنان مصطفى خاطر خلال الحلقة عن كواليس مسلسل كشف مستعجل أحد أعمال منصة Watch it الأصلية، والذى عرض في شهر رمضان ، واستعداده للشخصية والصعوبات التي واجهته في تصوير دوره.. كما يتحدث عن تعاونه الأول مع صديقه الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" في الدراما التليفزيونية.

ويتطرق مصطفى خاطر خلال اللقاء للحديث عن ذكريات العيد في الطفولة، عن أول فيلم دخله سينما في العيد وأول عيدية حصل عليها، كما يتحدث عن تعاونه مع النجمة هيفاء وهبى في فيلم أشباح أوروبا وظهوره كضيف شرف في فيلم "رمسيس باريس".

مسلسل كشف مستعجل عرض على منصة watch it، وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.