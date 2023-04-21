شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 29.. صدمة زيدان بمكيدة صفاء له وبيع ممتلكاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلم زيدان (ماجد المصري) بمكيدة صفاء (انتصار) له خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 29، وقيامها ببيع كل ما يملكه بالتوكيل الرسمي، والهرب خارج البلاد، ويواجهها زيدان ولكنها ترفض مقابلته، وأخبرته أنها فعلت ذلك لمحاولة الحفاظ على تعبها خلال السنوات الماضية، وسط ذهول وصدمة زيدان بما فعلته له.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.







