شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 29.. عبد الجبار يكتشف مساعدة ابنته لأهل النجع ويحبسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 29 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث أبلغ أحد رجال عبد الجبار "جمال سليمان" أن ابنته أنس "ندى موسى" تجتمع مع نادرة وأهل النجع وقامت بمساعدتهم وإعطائهم الأموال، فذهب إليها وواجهها وحاولت أن تبرر ما فعلته وقالت له إنها تقف مع الحق، فسحلها على السلم وحبسها داخل حجرة فى منزله.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.