شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 29.. أحمد رزق يكشف لروبى تجارته فى الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الكثير من الأحداث، حيث كشف المستشار جلال "أحمد رزق" لصفية "روبي" مخبأ سريا في منزل والدها مليئا بالآثار، واعترف لها أنه يعمل في الآثار وتلك التجارة هي السبب في ثروتهم، لأنهم بعد وفاة والدها كانوا لا يملكون شيئا وكي تظل عائلتهم من الكبار كان لا بد أن يعمل في الآثار، وترك لها حرية التصرف في الإبلاغ عنهم، ولكن لفت نظرها أن كل شيء باسم حامد أخوه، وأن الآثار موجودة في منزل والدها الذي كتب باسمها هي وإخواتها البنات.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.