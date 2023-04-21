شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة الحلقة 29.. ريهام حجاج ترفض ترك شهيرة فى أزمتها.. والقبض على طارق نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مساء اليوم الحلقة 29 من مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، إذ بدأت الأحداث بالتحقيق مع شهيرة وتقرر أن تعترف، تلوم جميلة أختها آية على إبلاغ الشرطة عن والدتهما.

يصارح هشام نرمين بمعرفته بحقيقة زواجها منه، وتطلب منه الانتقام من شيري، ويخبرها أن زياد سيمنعها من رؤية يونس، ويطلب منها سرعة التخلص من زياد والحفاظ على يونس.

تجلس جميلة على مكتبها وتقرر كتابة استقالتها وتبكى بشدة، يخبرها يونس أن والدته تريده أن يعود للبيت ولكنه يفضل البقاء مع جميلة ووالدة زياد، يحاول زياد البحث عن طبيب يخلصه من الجنين ولكن يبدو الأمر صعبا نظراً لتقدم شهور الحمل.

يخبر زياد جميلة أن نرمين أرسلت له رسالة صوتية توكد فيها جريمة هشام، يذهب هشام لشيري ويطلب منها أن تخلصه من مصيبته ولكن شيري تستغل الموقف وتطلب منه أن يكتب الفيلا باسمها، ويوافق هشام.

تبلغ جميلة زياد أنها قدمت البلاغ للنائب العام وقدمت استقالتها أيضاً، تستغرب والدة هشام من تصرف ابنها رغم علاقتهما منذ الطفولة، يقرر زياد الاحتفاظ بيونس بسبب تصرفات نرمين.

تزور جميلة والدتها في النيابة، يقابلها شريف ويتحدث مع جميلة بشكل ودود ومحترم ويطلب منها أن يعود لـ آية وتخبره أنها تعلم نواياه الحقيقة، تطلب شهيرة من جميلة أن تتركها تتحمل جزاء أفعالها، تؤكد لها جيملة أنها لن تخذلها أو تتركها في أزمتها.

تلقى الشرطة القبض على طارق نصار بسبب جريمة قتل رجب، تحاول شيري التودد لجميلة وتخبرها كل خططها مع هشام ولكن تؤكد أنه هو المفكر والمنفذ، تطلب منها جميلة الشهادة في المحكمة وشيري تطلب منها مقابل مادي، ينفى طارق أمام النيابة أنه قتل رجب ويعترف أنه ندل ولم يقتله ولكنه استغل الموقف لكي يكسب منها 20 مليون جنيه، وتسأل شهيرة من قتل رجب، تقرر النيابة حبس طارق نصار 4 أيام واستمرار حبس شهيرة. وتتفق نرمين مع خادمة زياد أن تقتل زياد ثم تتراجع، بعد تنفيذ هشام لجميع طلبات شيري تقوم بطرده.

قصة مسلسل "جميلة"

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.