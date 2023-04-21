شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 29.. الحفرة تُهدم على حافظ والشيخ دوارة أثناء التنقيب عن الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي عدة أحداث مهمة، حيث ظل حافظ "محمد محمود عبد العزيز" ينقب عن الآثار حتى بعدما نصحه الرجل المخصص في التنقيب أن الحفرة ستهدم عليهم، إذا ظلوا يحفرون أكثر من ذلك، ولكنه لم يكترث لكلامه وحاول الشيخ دوارة "جلال العشري" أن يخرج لكنه رفض، وبالفعل هدمت الحفرة عليهم ووصلت صفية وجلال للمكان وأخرجوهم فى عربة إسعاف، وكان حافظ ودوارة ما زالوا على قيد الحياة بينما مات الرجل الثالث.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.





