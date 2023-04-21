شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 29.. مواجهة جابر لمهرة بخصوص ابنه ووفاة زيدان بسبب صدمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه جابر (أحمد العوضي) مهرة (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 29، بحقيقة هوية ابنه ومعرفة السبب في تسميته باسم زيدان (ماجد المصري)، وتنشب خناقة كبيرة بينهما.

يذهب زيدان إلى دكان معلمه (صبري عبد المنعم) بعد الخداع الذي طاله من أشقائه، ليحكي له ما حدث له، وأثناء حديثه، يتوفى زيدان بسبب صدمته، ثم تذهب مهرة إلى أحد الشيوخ لتعلم كيف تكفر عن ذنبها بتسمية حسن بغير والده.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.







