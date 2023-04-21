شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جت سليمة الحلقة 14.. سليمة تدرِّس للخاقان جهلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل جت سليمة قيام دنيا سمير غانم بتعليم الخاقان جهلان، حيث تدرس له اللغة الإنجليزية، فيما غنت دنيا أغنية جديدة ضمن المسلسل لتحس على أهمية التعليم.

وكانت أحداث المسلسل شهدت قيام محمد سلام والذي يلعب دور الموكوس في مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، اعترافه بحبه لسليمة، بشكل واضح وصريح، ولكن يبدو أن سليمة لا تركز على شىء سوى الوصول إلى شقيقها عمر وإنقاذه من السلطان طمعان ليعودا إلى أرض الواقع بعيدا عن أرض النعام.

وشهد مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على شاشة قناة cbc، محاولاتها التقريب بين محمد ثروت وزوجته مايان السيد، لمساعدتها، حيث ستقوم بتعليمه والتدريس له ليصبح رجل متعلم.

محمد سلام كان تنكر في ملابس سيدة ليستطيع أن يدخل مملكة الورد الممنوع فيها دخول الرجال واستخدمت سليمة الوردة الذهبية كهدية لتدخل بها مملكة الورد ، حيث ساعدت سليمة والموكوس الاقزام وردا لمعروفهم اهدى الاقزام سليمة وردة ذهبية من الذهب الخالص لتهديها لملكة ممكلة الورد حتي تستطيع دخول المملكة والحصول على فصل من فصول الكتاب السحري لتنقذ شقيقها من يد السلطان طمعان ملك أرض النعام.

وتلعب دنيا سمير غانم في دور سليمة يتيمة الأب والأم وتعيش مع زوجة أبيها الراحل وشقيقها الصغير من والدتها، فيما تعاملها زوجة أبيها الراحل سلوى عثمان مثل سندريلا التي رحل والدها وتركها مع زوجته، حيث تقوم سليمة بتحضير الفطار لزوجة أبيها وابنتيها ولكنها استطاعت الولوج إلى أرض النعام بسبب كتاب سحري وجدته في مكتبة والدها.

يعاد مسلسل جت سليمة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.