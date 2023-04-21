ليلة السقوط الحلقة 29| طارق لطفي يرفض الاستشهاد من أجل داعش

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "ليلة السقوط" المعروض على شاشات روتانا، وزاكروس، و lbc، لأول مره تفاصيل تحرير الموصل.

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وتطرقت الحلقة الى عملية تحرير الجانب الأيسر من الموصل والذى شهد عمليات عسكريه للقوات العراقية واستشهادية للدواعش الذين حاولوا الهروب للجانب الأيمن من الموصل.



وعرضت الحلقة جهود القوات العراقية لتحرير الموصل بالكامل، من خلال اعاقة وصول الاسلحة الى داعش، ومحاولة تأمين الأبرياء لانقاذ أهل العراق من وحشية داعش.



وخلال الاحداث ، اضطر الذباح الذى يجسد شخصيته طارق لطفى ان يترك منزله ويهرب ليختبى فى أحد المساجد ليضرب بذلك مثالا فى اخلاقيات الدواعش الذين يبحثون عن فرصه لانقاذ انفسهم على حساب اى شخص، حتى لو كان بيت الله، ليؤكد أنهم لايدينون ابدا بدين الاسلام.



واستطاع الصحفى قيس الذى يجسد دوره باسم ياخور من تحرير كريستين بنت القاضى والتى طلبت منه ان يبحث لها عن ابنها الذى خطفه الذباح، وتصر جوانا، صبا

مبارك ، ان تنضم للمحاربين بالموصل لكى تنقذ اخيها روفان.



يذكر أن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.