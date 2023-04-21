شكرا لقرائتكم خبر عن تدافع الجمهور على محمد رمضان فى العرض الخاص لفيلم "هارلي".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدافع عدد كبير من الجمهور على محمد رمضان أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم "هارلي"، وذلك تزامنا مع نجاح مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض به السباق الرمضاني، كما حضرت زوجته وظهر أثناء مشاهدته للفيلم ممسكا يدها.

وعُرض للنجم محمد رمضان في شهر رمضان الكريم مسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه