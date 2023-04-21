شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون دولار إضافية لفيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الدراما والتشويق Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بـ28 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى فى أسبوع، حيث وصلت إلى 158 مليونًا و665 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، وذلك بعد طرحه يوم 31 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و14 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بين 75 مليونا و665 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و83 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حول انطلاق لص ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين فى مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.

فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves من بطولو كريس باين، ميشيل رودريجيز، ريج جان بايدج، جاستيس سميث، صوفيا ليليس، هيو جرانت، كلوى كولمان، ديزي هيد، كايل هيكسون، سبنسر وايلدنج، ويل ايرفين.