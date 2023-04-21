شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى: أرفض تماماً أكون زوجة ثانية فأنا غيورة لأقصى الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة إيمان العاصى عن أوجه الشبه بين شخصيتها الحقيقة وشخصية دلال التى تجسدها فى مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان، والذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023، موضحة لـ"الخليج 365": "طبعاً مفيش أى وجه شبه بينا فأنا لا يمكن أن أكون أنانية ولدى الجرأة لفعل كل تصرفات دلال، لكنى أنا شخصية عنيدة وعصبية بس بهدأ مع أول طبطبة".

وعن فكرة قبولها أن تكون زوجة ثانية فى حياتها مثلها جسدت فى مسلسل جعفر العمدة، رفضت إيمان العاصى الأمر تماماً وقالت "لا أقبل ولا أتحمل هذه الأمر تماماً، فأنا غيورة لأقصى الحدود وفى النهاية ولا يكلف الله نفسا الإ وسعها وكل شخص له طاقته وقدرته على التحمل وذلك يختلف من شخص لآخر".

وأكدت أن اعتماد جعفر العمدة على وجود أكثر من فنانة بطلة خلال الأحداث يعد أجمل ما في المسلسل قائلة: "دا بيكون حلو لينا وللجمهور لأنه بيعمل تنوع وهارمونى لذيذ جداً، ومش دايماً زى ما الناس بتقول ان بيحصل غيرة ومشاكل بيهم، وأنا أعتقد إن اللي كان بينا في الكواليس ظهر علي الشاشه، فأنا كسبت زملاء وأصحاب جدعة فرحانة ليهم وبيهم وهما كمان فرحانين بيا قوي".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.