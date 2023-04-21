شكرا لقرائتكم خبر عن موسم عيد الفطر يعيد محمد رمضان وشيكو للسينما بعد غياب 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم عيد الفطر 2023، الذى تنطلق منافساته اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر عودة النجمين محمد رمضان وشيكو إلى السينما بعد غياب 4 سنوات كاملة، إذ قدم رمضان آخر أفلامه "الديزل" عام 2018 ومنذ هذا العام غاب وانشغل بتواجد فى الدراما التليفزيونية بشكل سنوى وكذلك الغناء والحفلات، أما شيكو فكان آخر أفلامه "قلب أمه" الذى عرض فى نفس العام 2018.

فيلم "هارلى" بطولة محمد رمضان، مى عمر، محمود حميده، أحمد داش، مى كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى حول أحمد الشهير بـ "شلتة" وتنقلب حياته بعد ان يكتشف أن والده الحج أحمد القعيد صاحب البقالة عميل سري سابق مطارد من منظمة تحاول القضاء عليه فيقرر شلتة انقاذه، ولكن الأمور تتعقد.

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل جعفر العمدة والذى شارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.