وزارة الثقافة تحتفل بعيد الفطر ب8 عروض مسرحية وأفلام الموسم بسينما الشعب وفعاليات خاصة للطفل والأحياء الآمنة

ياسر رشاد - القاهرة -



تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تًنظم وزارة الثقافة عددًا من الفعاليات الفنية احتفالًا بعيد الفطر المبارك ، في عدد من المواقع الثقافية بالقاهرة والمحافظات

حيث تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، أفلام موسم العيد ضمن مشروع "سينما الشعب" ، وهو المشروع الذي يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات خاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، بأسعار مُخفضة.

وتستقبل 15محافظة جمهور العيد في عدد من قصور الثقافة أبرزها "قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة الزقازيق، الأقصر، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة قنا ،قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة بورسعيد، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، مسرح 23 يوليو بالمحلة".

وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها في المواعيد التالية: 10 صباحًا، 12 مساءً، 2 مساء، 4 مساء، 6 مساء، 8 مساء، 10 مساء، 12 منتصف الليل .

كما تنظم الهيئة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا لأبناء عدد من مدن وأحياء "الإسكان الآمن بديل العشوائيات"، على مدار أيام العيد، يشمل احتفالية "العيد فرحة" بمنطقتي أهالينا والخيالة في أول وثاني أيام العيد، وروضة السيدة زينب ثالث أيام العيد، وتتضمن فعاليات الاحتفالية عروضًا العرائس والماريونيت وورشًا فنية لرسوم الأطفال ورسمًا على الوجه، وألعابًا ترفيهية، كما تقدم مجموعة من لقاءات التوعية التثقيفية للأطفال.



فيما يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، برنامجًا متميزًا يضم 8 عروضًا مسرحية لمختلف فرق البيت الفني للمسرح ما بين عروض حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا و عروض جديدة، حيث تبدأ جميع العروض من ثاني أيام العيد.

وتفتتح فرقة المسرح الكوميدي مسرح ميامي بعد انتهاء أعمال تطويره بالعرض المسرحي الجديد " طيب و أمير " عن تراث نجيب الريحاني، و بديع خيري، كتابة محمد الملاواني و إخراج محمد جبر، و ذلك في تمام الثامنة و النصف مساءً ، أما فرقة المسرح الحديث فتقدم عرضيها " خطة كيوبيد" من تأليف و أشعار عبد الله الشاعر و إخراج أحمد فؤاد ، و ذلك على مسرح السلام في تمام السابعة مساءً،

و عرض " "سيب نفسك " من تأليف مارك إيجيا و إخراج جمال ياقوت ، على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في تمام الثامنة و النصف مساء .

بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض " بعد آخر رصاصة " من تأليف علي عبد النبي الزيدي، و إعداد و إخراج شريف صبحي، و ذلك على مسرح الغد بالعجوزة في تمام التاسعة مساء.

أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرض " بيت روز" من تأليف و إخراج محمود جمال حديني، و ذلك على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام السابعة مساء.

و بالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية العرض المسرحي " الملك همام وعصابة الضباع" من تأليف واخراج إيهاب مبروك، و ذلك على مسرح ليسيه الحرية في تمام الثامنة مساء.

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض " عروستي" من تأليف محمد بهجت وإخراج محمد نور، و ذلك على مسرح القاهرة للعرائس في تمام السابعة مساء.

أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم الفرقة عرض " جنة كوكي" من تأليف و أشعار على أبو سالم، و إخراج صفوت صبحي، و ذلك على مسرح متروبول بالعتبة .

كما ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، برنامجًا متميزًا بدءًا من يوم الأحد ٢٣ أبريل يشمل "ورش فنية، ، عروض عرائس ماريونت بعنوان "كوكي"، عرضي "كنزنا"، و"الملاعيب"، عرض فريق "كذالون" للعرائس والمسرح المضيء"، وتبدأ العروض في الساعة ٤ عصرًا.