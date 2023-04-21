شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة حفلات نجوم الغناء فى عيد الفطر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من نجوم مصر والعالم العربى، لإحياء عدة حفلات غنائية خلال الأسبوع الحالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يرتبط أغلب المطربين بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية في مختلف الدول العربية، ومن خلال التقرير التالى نرصد خريطة حفلات نجوم الغناء العرب بمختلف دول العالم.

يحيى الفنان اللبناني عاصى الحلانى 3 حفلات غنائية في عيد الفطر، حيث يحيى الحفل الأاول في المانيا 21 ابريل، وحفله الثانى في هولندا يوم 22 ابريل، أما الحفل الثالث سيكون يوم 24 ابريل في العراق.

وتشهد دولة قطر إحياء عدد من الحفلات الغنائية بمناسبة عيد الفطر، حيث يحيى النجم تامر حسنى حفله هناك السبت 22 ابريل، ويحيى كل من نجوى كرم ومروان خورى حفلهما يوم الأحد 23 ابريل.

وتشهد الامارات أيضًا عدد من الحفلات بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يحيى محمد رمضان حفلاً غنائياً ثانى أيام عيد الفطر، كما يحيى كل من النجمة هيفاء وهبى وناصيف زيتون حفلاً يوم السبت 22 ابريل، وتحيى النجمة بلقيس حفلاً غنائيا يوم الاثنين 24 ابريل.

وتحيى النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفل عيد الفطر في العراق يوم السبت 22 ابريل، كما يحيى النجم بهاء سلطان حفل عيد الفطر في مصر وتحديداً بالقاهر الجديدة يوم السبت 22 ابريل.