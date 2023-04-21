شكرا لقرائتكم خبر عن البوسترات الدعائية لأبطال فيلم "يوم 13" بالتزامن مع طرحه فى 18 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم يوم 13 البوسترات الدعائية لأبطال العمل، حيث تصدر كل بطل بوسترا بمفرده، وذلك بالتزامن مع اطلاق الفيلم في دور العرض السينمائى اليوم الجمعة الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، للمنافسة في موسم عيد الفطر السينمائى 2023 اذ يعرض بعد سلسلة من التأجيلات لاسيما وأنه تم الانتهاء من تصويره قبل أكثر من عامين.

فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

تدور أحداث الفيلم في اطار رعب تشويقى حول عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، وكشفت عمليات الدعاية للفيلم من قبل الشركة المنتجة عن بعض ملامح الأحداث وذلك خلال الجمل التي تكتب مع البوسترات على السوشيال ميديا منها مين يقدر يقضي ليلة في قصر مسكون؟، ومين اللي غير رقم القصر من 13 لـ 12 A،وأيضا عبارة القاتل لا اتشاف لا وهو داخل ولا وهو خارج ؟!.

وكشف البرومو الرسمى للفيلم والذى طرح خلال الأيام الماضى عن أجواء مخيفة يغلب عليها الظلام، مع جملة غامضة "البعض يعتقد في عالم الأرواح.. والبعض الآخر لا يعتقد"، ويظهر أحمد داود وهو يتحدث حول المبيت في قصر مسكون والحاجة لنفي تلك الشائعة حتى يتمكن من بيعه، كما يظهر من الإعلان وقوع الفيلم في زمنين مختلفين، حيث يظهر مع داود كل من شريف منير ودينا الشربيني، فيما يظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبد الغني ونسرين أمين في زمن قديم، فيما تقع ظواهر غريبة داخل المنزل مع صرخات نسائية وزجاج ينكسر يتم الكشف عن وقوع جريمة قتل داخل القصر.



احمد داود



دينا الشربينى



جومانا مراد



شريف منير



محمد ثروت



محمود عبد المغنى



نسرين امين



احمد زاهر



اروى جودة



جيهان خليل



مجدي كامل



محمد كيلانى



نهى عابدين



اميرة نايف



ايناس كامل



فيدرا



محمد الصاوى

نهال عنبر