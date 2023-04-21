شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة الأخيرة.. هل تبلغ روبي الشرطة عن أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار جلال "أحمد رزق" أن يبلغ صفية "روبي" بالسر الذي أخفاه عنها، فأخذها بيت والدها وفتح لها مدخل سري وجدت فيه آثار كثيرة واعترف لها أن كل الغني الذي هم فيه هو سببه تجارة الآثار وترك لها حرية الاختيار أن تبلغ عنه ولكنه لفت نظرها قبل أن تأخذ القرار أن كل شيء قد كتب باسم حامد " محمود حافظ " وأن الآثار موجوده في بيت والدها، فهل ستضرب صفية بكل ذلك عرض الحائط وتبلغ عن جلال ، هذا ماسنعرفه في الحلقة الأخيرة.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.