سينما عيد الفطر 2023| شيكو يتصدر شباك التذاكر بـ "ابن الحاج أحمد"

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق الموسم السينمائي لعيد الفطر 2023، بعدد من الأفلام بين الكوميدي والأكشن والاجتماعي، وجاء في قائمة صدارة الإيرادات الفيلم الكوميدي "ابن الحاج أحمد".

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إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد

سجل فيلم ابن الحاج أحمد 254 ألف و 154 جنيهًا، ليستحوذ على المركز الأول في شباك التذاكر.

فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان شيكو، مع مصطفى غريب، رحمة أحمد، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، ومن إخراج معتز التوني".

قصة فيلم ابن الحاج أحمد:

يُعرض الفيلم في قالب كوميدي اجتماعي، إذ يكتشف الابن باسم الملقب داخل الأحداث بـ "شلته"،

أن والده صاحب البقالة البسيط أنه عميل سري لعصابة كبيرة تبدأ في مطاردته ويقوم باسم بالدفاع عنه.

إيرادات فيلم بعد الشر

وجاء في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 148 ألف و 572 جنيه ليحتل المرتبة الثانية في شباك التذاكر

فيلم "بعد الشر" من بطولة علي ربيع، ورنا رئيس، كلًا من ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإخراج أحمد عبد الوهاب.