بحضور الرئيس السيسي .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية عيد الفطر(فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - امتلأت احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بعدد كبير من نجوم الفن، والتي أقيمت ظهر اليوم في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

تغنى الفنان حكيم بـ"فرحة عيد"، في احتفالية عيد الفطر المبارك، بجانب الفنان حمادة هلال والفنانة هلا رشدي

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احتفالية الرئيس السيسي عيد الفطر 2023

كان قد كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم، عددًا كبيرًا من أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة خلال احتفالية عيد الفطر.

وشارك في الاحتفالية أبرز نجوم الفن من ضمنهم حمادة هلال، رنا سماحة، أحمد زاهر وابنته منى، هلا رشدي.