شكرا لقرائتكم خبر عن 254 ألف جنيه إيرادات فيلم "ابن الحاج أحمد" فى ليلة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "ابن الحاج أحمد" إيرادات بلغت 254 ألفا و154 جنيهًا من شباك تذاكر دور السينما في ليلة عيد الفطر أمس الخميس 20 فبراير.

ونافس الفيلم عددًا من أفلام عيد الفطر 2023 التي طرحت بدور العرض أمس وهي فيلم محمد رمضان "هارلي"، وفيلم "بعد الشر" لعلي ربيع، وفيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، وفيلم "ساعة إجابة" بطولة شريف سلامة وغادة عادل والطفل سليم مصطفى.

وكانت شركة سينرجى فيلمز طرحت البرومو الرسمي لفيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل 2023، وسيطرت الكوميديا على البرومو والتي جمعت بين شيكو ورحمة أحمد ومصطفى غريب.

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018،

يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام العام الماضى وهم "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.

وظهر شيكو كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى.