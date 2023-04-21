شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية زقاق المدق لـ دنيا عبد العزيز على مسرح البالون في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة دنيا عبد العزيز لعرض موسم جديد من مسرحية "زقاق المدق" ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك، خشبة مسرح البالون، والتي لاقت نجاحًا وقت عرضها في الثلاثة مواسم السابقة التي عرضت ما بين القاهرة والإسكندرية.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.