سما المصري تستخدم الصابون مع الخيار أمام الكاميرا بدون خجل .. لن تصدق ماذا تفعل به

فنون - كتب سعد محمود - تقوم الفنانه سما المصري بنشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو علي قناتها علي يوتيوب، ولكن هذه المره قامت بأمر غريب حيث استخدمت الصابون مع الخيار.

وقالت سما المصري بنشر نصائح هامه للنساء من أجل استخدام صابون الخيار ونصحت العديد من متابعيها باستخدامه.

كيفيه عمل صابون الخيار

صابون الخيار هو من اصناف الصابون الخاص بالعناية بالوجه تبعاً لنوع البشرة، ومن بين تلك الأنواع صابون الخيار، وهو من الأنواع التي تناسب جميع أنواع البشرة، ويتمّ تحضيره من مواد وأعشاب طبيعية خالصةٍ دون الحاجة إلى إضافاتٍ كيميائية، ومن تلك المواد الخيار،

وكما يعرف الجميع فهو من الخضروات المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية التي تُغذي البشرة وتحافظ على صحتها، وفي هذا المقال سنذكر فوائد هذا الصابون، إلى جانب التعرف على طريقة وخطوات تحضيره في المنزل، وأهم فوائد الخيار. فوائد صابون الخيار للوجه المحافظة على رطوبة البشرة،

اضافه الى ذلك تزيد نسبة الماء فيها. تعزيز إنتاج الخلايا وتجديدها، والتخلص من الخلايا الميتة وتقشيرها. تنعيم البشرة، وزيادة نضارتها. تنظيفها وتصفيتها من الشوائب والأوساخ، ويُفضل ترك الرغوة عليها مدّة خمس دقائق مع تدليكها بحركاتٍ دائرية. الحد من تقليل الإفرازات الدهنية التي تفرزها الغدد الدهنية. تفتيح البشرة وتبيضها.

طريقة تحضير صابون الخيار في المنزل المكوّنات: حبتان من الخيار. نوع من أنواع الصابون. قطرات من الزيوت العطرية. طريقة التحضير: نبرش الخيار في طبقٍ صغير، ونصفيه من الماء. نضع العصير على نارٍ هادئة،

ونضعه حتّى يسخن قليلاًَ. نضيف إليه الصابون المبروش ونحركه حتّى يذوب تماماً. نرفع المزيج عن النار ونتركه حتّى يرتاح ويبرد، ثمّ نضيف قطرات الزيت العطري نضع الصابون في قوالب بلاستيكية أو قوالب سيليكون، ونضعه في الثلاجة حتّى يجمد، وبعد ذلك أن شاء الله سوف ترين الفارق بعد عده ايام.