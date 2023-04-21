عمرو يوسف ضيف "معكم منى الشاذلي" ثالث أيام العيد

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنان عمرو يوسف ووالدته، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، وذلك ثالث أيام عيد الفطر المبارك، عبر قناة CBC.

يتحدث عمرو يوسف عن دوره في مسلسل "الكتيبة 101"، ومدى النجاح الذي حققه العمل خلال السباق الدرامي الرمضاني، حيث يكشف تفاصيل شخصية الرائد نور صلاح العزب، وكيف كوّنها من شخصيات حقيقية التقى بها على أرض الواقع.

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ويتطرق إلى التدريبات البدنية المرهقة للغاية التي خضع لها ليتمكّن من أداء الدور كما يجب، وصعوبة توصيل الإحساس الذي يشعر به هؤلاء الأبطال على الشاشة، فهم حين يشرعون في تنفيذ مهمة يعتبرون أنهم لن يعودوا منها، ويستعدون للشهادة طوال

الوقت.

كما يتحدث النجم عمرو يوسف عن حياته الزوجية، وبداية حبه لزوجته كندة علوش، ونقاط التشابه والاختلاف بينهما، وما يحاول تعلّمه منها.

وفي فقرة لاحقة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي السيدة ماجدة الخضري والدة النجم عمرو يوسف، التي تكشف ملامح عن طفولته، وكيف كان شقيا في طفولته، وهو ما تشبهه فيه ابنته.





وتضم الحلقة ألعابًا وتحديات مع عمرو يوسف، الذي يتحدث أيضا عن أعماله السينمائية القادمة، ومنها التحضير للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق".

