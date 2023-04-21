محمد رمضان بين جمهوره ملك.. العرض الخاص لفيلمه الجديد "هارلي"

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل الفنان محمد رمضان، مساء أمس الخميس، بالعرض الخاص لفيله الجديد "هارلي"، والذي ينافس ضمن أفلام عيد الفطر المبارك.

شهد العرض الخاص لـفيلم "هارلي"، حضور النجم محمد رمضان وزوجته وأبنائه، وعصام السقا ومجموعة من صناع العمل، واستقبل عدد كبير من الجمهور الفنان بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر .

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فيلم "هارلي" يخوض بطولته النجوم محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومشرف

عام لرويال صن رياض المزهر، وإشراف على إنتاج رويال صن محمد ناصف، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن، ومن إخراج/ محمد سمير.





تدور أحداث الفيلم حول، هارلي مهندس الميكانيكا العائد من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.