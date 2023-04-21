هشام خرما في العرض الخاص من فيلم يوم 13

ياسر رشاد - القاهرة - حضر المؤلف الموسيقي هشام خرما العرض الخاص لفيلم الرعب يوم 13، والذي شارك فيه من خلال تأليف الموسيقى التصويرية للفيلم، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم.

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وبجانب هشام خرما، حضر العرض الخاص فريق عمل الفيلم والعديد من نجوم السينما من بينهم أحمد داود، علا رشدي، شريف منير،، جومانا مراد، مجدي كامل، محمود عبد المغني، نسرين أمين.

ويشارك في بطولة فيلم يوم 13 النجوم أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، والعديد من النجوم، وهو من إنتاج شركة أوسكار

للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ومؤخرًا شارك هشام خرما بموسيقى من تأليفه في كأس العالم للجمباز والذي يُقام في مصر 27 إبريل المقبل، وقام هشام خرما بتأليف موسيقى خصيصًا للعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف، كما سيتم تقديمها في عرض حيّ لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى الجمباز.