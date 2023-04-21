عروض "بيت المسرح" تستقبل جمهور العيد.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم البيت الفني للمسرح لجمهوره عروض مسرحية ما بين عروض حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وعروض جديدة، تبدأ جميع العروض من غدا السبت ثاني أيام العيد، وذلك في إطار استعدادات البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، لاستقبال عيد الفطر المبارك

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تفتتح فرقة المسرح الكوميدي العرض المسرحي الجديد " طيب و أمير " عن تراث نجيب الريحاني و بديع خيري، كتابة محمد الملاواني و إخراج محمد جبر، و ذلك في تمام الثامنة و النصف مساء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب، وذلك بعد تطويره وتحديثه، أما فرقة المسرح الحديث فتقدم عرضيها " خطة كيوبيد" من تأليف و أشعار عبد الله الشاعر و إخراج أحمد فؤاد ، و ذلك على مسرح السلام في تمام السابعة مساء، و عرض " "سيب نفسك " من تأليف مارك إيجيا و إخراج جمال ياقوت ، على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في تمام الثامنة و النصف مساء .



بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض " بعد آخر رصاصة " من تأليف علي عبد النبي الزيدي و إعداد و إخراج شريف صبحي، و ذلك على مسرح الغد بالعجوزة في تمام التاسعة مساء، أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرض " بيت روز" من تأليف و

إخراج محمود جمال حديني، و ذلك على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام السابعة مساء.



و بالاسكندرية تقدم فرقة مسرح الاسكندرية العرض المسرحي " الملك همام و عصابة الضباع" من تأليف و إخراج إيهاب مبروك ، و ذلك على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية في تمام الثامنة مساء.



و للأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض " عروستي" من تأليف محمد بهجت و إخراج محمد نور و ذلك على مسرح القاهرة للعرائس في تمام السادسة والنصف مساء، أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم الفرقة عرض " جنة كوكي" من تأليف و أشعار على أبو سالم، و إخراج صفوت صبحي، و ذلك على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة مساء.



أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم السهرة الغائية "ليلة مصرية" لكورال مسرح الشمس في تمام الخامسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر .